ЗМІ пояснили, як вплинуть вимоги прем'єра Нідерландів на ратифікацію асоціації Україна-ЄС

Лідери 28 країн-членів ЄС отримають проект рішення щодо Угоди про асоціацію у понеділок, передає Радіо Свобода із посиланням на власні джерела.

Президент Ради ЄС Дональд Туск вже кілька тижнів перебуває у постійних консультаціях з прем’єром Рютте.

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ЄС, як виглядає, готовий погодитись із застереженнями Нідерландів, але категорично не готовий вносити зміни до тексту Угоди про асоціацію або починати якийсь новий виток ратифікаційного процесу.

Як кажуть джерела Радіо Свобода, головний момент, щодо якого існують суперечності – це шлях до членства в ЄС. Нові члени ЄС з Центральної та Східної Європи не хочуть такої категоричності у формулюванні, на якій наполягає прем’єр Нідерландів, а хочуть пом’якшеної мови.

Раніше прем’єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте зажадав від Європейського Союзу юридичних гарантій, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС не буде кроком до набуття членства Україною в Євросоюзі.

Голова нідерландського уряду пригрозив "згубити" торговельну угоду між Україною та Євросоюзом, якщо Нідерландам наступного тижня на саміті європейських лідерів не будуть надані певні юридично зобов'язуючі гарантії.

Зокрема, він окреслив вимоги стосовно ратифікації Угоди про асоціацію, підписаної головами держав та урядів. Рютте чітко зазначив, що Угода про асоціацію не повинна створювати гарантії безпеки для України і не повинна бути кроком на шляху до набуття Україною повноцінного членства в ЄС.