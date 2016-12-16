У Раді пропонують виключити Савченко зі складу Комітету з питань нацбезпеки та оборони

Як повідомляє УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано відповідний проект постанови № 5543, яким вносяться зміни до постанови ВР «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації».

Авторами проекту є народні депутати Ірина Фріз, Іван Вінник (всі із фракції «БПП»), Андрій Тетерук, Дмитро Тимчук, Юрій Береза (всі із фракції «Народний фронт»), Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії), Віталій Купрій (позафракційний).

В пояснювальній записці до проекту постанови зазначається, що Савченко має допуск до державної таємниці і, як член цього Комітету, бере участь у засіданнях, де розглядається інформація, яка належить до державної таємниці, зокрема, стримування військової агресії Росії проти України, забезпечення Збройних сил України озброєнням та військовою технікою, планування та проведення військових навчань тощо.

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Автори зазначають, що нещодавно стало відомо про зустріч Савченко з ватажками незаконно створених організацій на Донбасі, про яку Савченко повідомила, що зустріч відбулася в рамках Мінських переговорів.

«Мінський формат зустрічей включає в себе переговори трьох сторін – Україна, Росія та ОБСЄ. Представники так званих «ДНР» та «ЛНР» беруть участь у цьому процесі лише на запрошення ОБСЄ. Такі дії Савченко виходять за межі її повноважень, як народного депутата України, члена Комітету з питань національної безпеки й оборони та не відповідають вимогам чинного законодавства України», – наголошено в документі.

Також зазначається, що відповідно до статті 8 закону «Про статус народного депутата України» у своїй діяльності депутат повинен, серед іншого, утримуватися від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу.

Крім того, відповідно до статті 28 закону «Про державну таємницю» громадянин, якому надано допуск до державної таємниці, зобов’язаний повідомляти в письмовій формі про свій виїзд з України, не сприяти іноземним державам, іноземним організаціям чи їх представникам, а також окремим іноземцям та особам без громадянства в провадженні діяльності, що завдає шкоди інтересам національної безпеки України.

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Депутати зауважили, що під час зазначених та можливих майбутніх зустрічей із представниками незаконно створених організацій, які потенційно можуть бути пов’язані з ФСБ РФ, Савченко могла або може повідомити їм таємну інформацію, якою вона володіє.

«Отже, відповідне діяння згідно зі статтею 111 Кримінального кодексу України визнається державною зрадою, а саме умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України», – йдеться в документі.

Депутати вважають, що з метою недопущення розголошення інформації, яка належить до державної таємниці та зважаючи на те, що член Комітету повинен брати участь у засіданнях, де будуть розглядатися питання, пов’язані з державною таємницею, необхідно прийняти цю постанову найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким за участю російської сторони. За словами Савченко, зустріч "була спрямована на те, щоби посилити Мінський формат і зробити його більш дієвим найближчим часом".