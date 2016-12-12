Таємна зустріч Савченко з бойовиками "Л/ДНР" відбувалася у присутності російської сторони

Під час прес-конференції після таємного візиту в Мінськ народний депутат від "Батьківщини" Надія Савченко заявила, що зустрічалася з ватажками терористів "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Плотницьким в присутності російської сторони. Про це повідомляє "112 Україна".

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"СБУ працює надійно, українцям боятись нічого. Я співпрацюю з СБУ в законних рамках, як нардеп України. Порошенко - не ворог українцям. Він, як і ми всі, хочемо забрати наших хлопців з полону, всіх наших політв'язнів з Росії. Я впевнена, що президент на своєму рівні робить все можливе для цього. Так, відбулася зустріч в Мінському форматі, в тристоронньому, з присутністю російської сторони, з присутністю Захарченко та Плотницького... Я не ставила до відома "Батьківщину", тому що у кожного нардепа, незалежно від партії, чи від чого, його обирає народ", - заявила Савченко.

Як повідомляли деякі ЗМІ, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР» Олександром Захарченко та Ігорем Теслярським.

Радник голови СБУ Юрій Тандем заявив, що Савченко не попереджала СБУ про свою поїздку до Мінська для зустрічі з ватажками бойовиків.