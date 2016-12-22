ВР ухвалила закон про амністію у 2016 році з пропозиціями президента

Як передає кореспондент УНІАН, після багатьох спроб закон було ухвалено 226-ма голосами депутатів із 308, зареєстрованих у сесійній залі (при необхідному мінімумі у 226).

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Як зазначив представник президента Артур Герасимов, закон не може бути підписаний президентом з огляду, зокрема, на те, що термінологія закону щодо визначення кола осіб, до яких застосовується амністія, потребує приведення у відповідність до закону про застосування амністії та Кримінального кодексу.

Зокрема, закон у переважній більшості випадків оперує поняттям "особа, засуджена за злочин", "засуджений". Так, необгрунтовано виключається можливість застосування амністії до осіб, кримінальну справу стосовно яких розглянуто судом, але вироки стосовно яких не набрали законної сили.

Крім того, статтею 2 Закону передбачено звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, такої категорії осіб як обвинувачені.