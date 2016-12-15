Савченко таємно обговорювала з ватажками "Л/ДНР" зняття санкцій з регіонів та амністію - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив керівник Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місця знаходження безвісти зниклих в районах проведення АТО Юрій Качанов.

Він повідомив, що був на переговорах у Мінську 7 грудня і не знав, що в цей час “велися кулуарні ігри і, зокрема, народний депутат — представник України відвідав також Мінськ”.

За його словами, про поїздку Савченко йому стало відомо лише тоді, “коли все відбулося”. “Крім цього, я знаю, що по результатам цієї зустрічі за участю народного депутата України обговорювалися кулуарно питання не тільки звільнення заручників, але й зняття економічних санкцій з регіонів, а також питання амністії...”, - наголосив він.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко зауважила, що влада України робить все для того, щоб українські заручники були звільнені якнайскоріше. “Ми робимо все для того, щоб заручники до Нового року були вдома. Тут ми відкриті до компромісу”, - сказала вона.

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При цьому Геращенко звернулася до політичної партії “Батьківщина”, щоб вона взяла відповідальність “на себе за все, що відбувається”.

За її словами, необхідно розуміти, що перемовини про звільнення заручників - це “дуже делікатна справа”, і втручання сторонніх людей може завдати шкоди цьому процесу.

Як повідомляв УНІАН, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Савченко не попереджала про свою поїздку до Мінська для зустрічі з ватажками бойовиків. За словами нардепа, зустріч "була спрямована на те, щоб посилити "мінський формат і зробити його більш дієвим найближчим часом".