Богатирьовій стало зле на похоронах Алексія II

Главі української делегації, яка представляє Україну на похоронах Патріарха Московського і всієї Русі Алексія II, секретареві РНБО Раїсі Богатирьовій стало зле під час церемонії відспівування патріарха в храмі Христа Спасителя в Москві.

Главу української делегації оглянули лікарі, і в даний момент вона знаходиться в посольстві України в Росії.

Корреспондент