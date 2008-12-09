Богатирьовій стало зле на похоронах Алексія II
13:49, 09 грудня 2008Політика
3632 0
Главу української делегації оглянули лікарі
Главі української делегації, яка представляє Україну на похоронах Патріарха Московського і всієї Русі Алексія II, секретареві РНБО Раїсі Богатирьовій стало зле під час церемонії відспівування патріарха в храмі Христа Спасителя в Москві.
Главу української делегації оглянули лікарі, і в даний момент вона знаходиться в посольстві України в Росії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter