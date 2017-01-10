Савченко поїде до Чехії на запрошення депутата Європарламенту

Про це повідомив депутат Європейського парламенту від Чехії Павел Свобода, який запросив її до Праги, передає Радіо Свобода.

Чеський політик зазначив в інтерв’ю чеському інформаційному агентству ČTK, що в Савченко з часів її полону в Росії серед чехів є багато прихильників. "Я знаю, що багато людей у Чехії виступили, щоб підтримати її", – сказав Свобода.

"Я також брав участь у протестному голодуванні за звільнення Савченко разом із моїми колегами з Європарламенту, де, власне, я і зустрів Надію", – розповів євродепутат.

За його словами, Савченко висловила бажання краще познайомитися з Прагою, де вона раніше провела кілька незапланованих годин, коли летіла до Брюсселя.

Читайте також"Думаю, що вона зрозуміла мене": у СБУ поспілкувалися із Савченко щодо публікації списків військовополонених (відео)

Свобода додав, що український депутат висловила зацікавленість зустрітися з низкою особистостей, однак їхні імена він не розкривав.

Член українського парламенту буде перебувати в Чехії із середи до п’ятниці. За ці три дні вона збирається зустрітися з представниками неурядових організацій, узяти участь у прес-конференції та поговорити з членами чеського парламенту.