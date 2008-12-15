Литвин вважає відставку Тимошенко нереальною

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає на сьогодні неможливою відставку нинішньої складу уряду.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер» у неділю ввечері.

«На моє глибоке переконання, відставка нереальна і неможлива», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, навіть якщо така пропозиція може з’явитися, то вона не знайде підтримки сесійної зали.

Голова Верховної Ради наголосив, що на сьогодні, “в першу чергу, потрібно ухвалити вичерпний перелік антикризових законопроектів, розглянути план практичних дій уряду у вигляді програми дій Кабміну”. «А після того вирішити кадрові питання, аби забезпечити ефективну реалізацію всього того, що буде визначено і затверджено», - додав В.ЛИТВИН.