До гори компромату Коновалюк додасть ще купку

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з перевірки фактів поставок до Грузії української військової техніки Валерій КОНОВАЛЮК обіцяє у п`ятницю, 19 грудня, під час доповіді у парламенті оприлюднити додаткові факти порушень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я впевнений, що, незважаючи на всі перепони, у п`ятницю, я можу анонсувати, будуть названі ще цікаві факти, які доповнять картину», - сказав В.КОНОВАЛЮК, додавши при цьому: «У п`ятницю ми конкретно озвучимо цифри, скільки Україна втратила (коштів – УНІАН), і чим це нам конкретно загрожує».

На його переконання, результати розслідування ТСК «практично поставили хрест на можливості обрання Президента Віктора ЮЩЕНКА на другий термін».

Крім того, вважає В.КОНОВАЛЮК «у Верховної Ради є всі підстави і можливості дати цьому (фактам, які ТСК планує викласти – УНІАН) чітку політичну оцінку».

За його словами, «жоден «збройний скандал» не був доведений до кінця у Верховній Раді. Ми це зробимо… Матеріалів тут, як видно, на декілька томів кримінальної справи».

При цьому В.КОНОВАЛЮК не виключив, що під час доповіді ТСК із вказаного приводу будуть продемонстровані відповідні відеодокументи.

«Усі зйомки зроблені на мобільні телефони грузинськими солдатами, тому ступінь їх достовірності достатньо великий», - зауважив В.КОНОВАЛЮК.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю, 19 грудня, парламент планує заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії стосовно постачання до Грузії української військової техніки.

В.КОНОВАЛЮК раніше заявляв, що у проекті постанови, яку ТСК зареєструє у ВР, буде чітко визначена вимога направити звіт комісії Президентові України, РНБО і Генеральній прокуратурі.

В.КОНОВАЛЮК, зокрема, заявляв, що комісія виявила факти поставок до Грузії української зброї з військового арсеналу в смт Лозова Харківській області. За його словами, військова техніка продавалася Грузії за заниженими цінами, а також, що Україна продовжувала поставляти до Грузії зброю після початку збройного конфлікту на Кавказі.

Тим часом представники уряду, Рада національної безпеки і оборони України, Міністерство оборони не раз спростовували заяви В.КОНОВАЛЮКА про незаконні поставки зброї до Грузії.

17 листопада СБУ заявила, що в рамках розслідування кримінальної справи за фактом розголошення державної таємниці слідчими СБУ завершена перевірка обставин постачання товарів військового призначення до Грузії. За результатами визначених законодавством слідчих дій ніяких порушень національного законодавства України і міжнародних угод не виявлено.

18 жовтня Генеральна прокуратура України повідомила, що В.КОНОВАЛЮК ігнорує запрошення прийти в Генпрокуратуру з метою з`ясування всіх обставин і надання матеріалів, які, за заявами голови комісії, він має.