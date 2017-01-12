Український посол озвучив позицію США щодо Росії

Про це заявив надзвичайний і повноважний посол України в США Валерій Чалий, передає 112 Україна.

"Позиція звучить чітко, що розмова з Росією відбуватиметься з потужної позиції сили", - заявив Валерій Чалий.

За його словами, у Вашингтоні існує консолідована позиція щодо санкцій, введених у зв'язку з невиконанням Росією мінських рішень. "Інша справа, що зараз звучать заяви тих людей, які будуть приходити на посади, що можливо використовувати й інші інструменти, які не були застосовані повною мірою. Як це буде виглядати на практиці, - побачимо", - додав представник України у Вашингтоні.

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За словами Валерія Чалого, новий законопроект щодо нового пакету санкцій проти Російської Федерації має досить сильну підтримку. "Це дуже серйозний законопроект. Він має широке застосування, додає санкції в енергетичній сфері, економічній. Тут можна говорити про посилення санкцій", - вважає він.

Він також зазначив, що зараз законопроект підтримують досить сильні політичні фігури з республіканської і демократичної партій. "Тому зараз, я знаю, йде робота в Конгресі, щоб збільшити кількість сенаторів, які будуть його підтримувати", - прокоментував Валерій Чалий.

Чалий також зазначив, що вважає політику санкцій правильною, адже вона чинить тиск на Росію. "І ми будемо робити все, щоб санкції у зв'язку з нелегальною спробою анексії Криму залишалися в силі", - заявив він.