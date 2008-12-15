НУ-НС забракло одного голосу для коаліції
22:41, 15 грудня 2008Політика
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Щоправда, 18 осіб взагалі не було
На засіданні фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, на якому збиралися підписи за створення коаліції з БЮТ і Блоком Литвина, вдалося зібрати лише 36 голосів при необхідних 37.
Як повідомляє “Українська правда”, у засіданні фракції оголошено перерву до завтра.
За даними джерела інтернет-видання, позиція 18 членів фракції НУ-НС невідома через їхню відсутність, 11 депутатів виступили проти, 7 – утрималися.
Після суперечки було вирішено продовжити засідання фракції у вівторок о 9 годині ранку.
Довідка: до складу фракції НУ-НС входять 72 народних депутати.
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