НУ-НС забракло одного голосу для коаліції

На засіданні фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, на якому збиралися підписи за створення коаліції з БЮТ і Блоком Литвина, вдалося зібрати лише 36 голосів при необхідних 37.

Як повідомляє “Українська правда”, у засіданні фракції оголошено перерву до завтра.

За даними джерела інтернет-видання, позиція 18 членів фракції НУ-НС невідома через їхню відсутність, 11 депутатів виступили проти, 7 – утрималися.

Після суперечки було вирішено продовжити засідання фракції у вівторок о 9 годині ранку.

Довідка: до складу фракції НУ-НС входять 72 народних депутати.