В Україні заборонили російський опозиційний канал "Дождь": провайдерам дали місяць на його заміну

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення одноголосно вилучила телеканал "Дождь" з переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та законодавства України, і дала провайдерам місяць, щоб замінити цей російський телеканал на інший. Про це повідомляє «Телекритика».

Читайте такожРада дозволила штрафувати ТРК за заклики до війни і насильницького захоплення влади

Так, Нацрада зафіксувала розміщення комерційної реклами, що є порушенням вимог Закону «Про рекламу». До того ж, за словами голови Нацради Юрія Артеменка, були зафіксовані порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

«Зокрема, телеканал транслював сюжети з інформацією, яка свідчить про незнання державних кордонів і зазіхає на територіальну цілісність України», - сказав Артеменко.

Як заявив член Нацради Сергій Костинський, даний телеканал гарантував дотримання українського законодавства, однак на практиці цього не сталося.

«Мова про те, що протягом усього 2016 року ми неодноразово фіксували порушення державного законодавства України з боку "Дождя". Вони транслювали російську рекламу. Ми зробили крок назустріч телеканалу і звернулися до них з проханням усунути порушення. Нам обіцяли припинити це, і через два місяці з'явилася українська версія "Дождя" без реклами. Але вона так і не надійшла в Нацраду», - сказав Костинський.

Також Костинський додав, що журналісти телеканалу регулярно порушували українське законодавство в питанні Криму.

«Ключова проблема, яку ми зафіксували, - це питання Криму. Ми знаємо, що відповідь на питання «Чий Крим?» ставить крапки над і, як сприймати ту чи іншу людину. Журналісти "Дождя" їздять в Крим з порушенням українського законодавства. Вони називають кордон Херсонської області та АР Крим українсько-російським кордоном. Також вони показують карту РФ, на якій Крим показаний як територія Росії. Це регулярні випадки», - заявив він.

Таким чином, Нацрада одноголосно проголосувала за виключення "Дождя" з переліку іноземних програм, які відповідають списку Європейської конвенції, і дав провайдерам місяць для вступу рішення в силу, щоб вони замінили цей канал на інший.

Також Нацрада на три місяці заборониля трансляцію каналу «Телеклуб» за трансляцію заборонених українським законодавством фільмів російського виробництва. За цей час Нацрада має звернутися до ліцензіата (в Німеччину) і повідомити про своє рішення.