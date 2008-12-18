Тарасюк пропонує Ющенку виправити помилку

Заступник голови фракції НУ-НС, голова Народного Руху України Борис ТАРАСЮК заявляє про відсутність правових підстав для припинення повноважень депутатів з НУ-НС, які підтримали “коаліцію трьох”.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі Б.ТАРАСЮКА щодо заяви Президента Віктора ЮЩЕНКА про можливість виключення з партії та зі списку народних депутатів на найближчому з’їзді тих людей, що підтримали коаліцію.

Б.ТАРАСЮК зазначає, що, відповідно до Конституції України, це може відбутися у виключних випадках, зокрема у випадку виходу із фракції або невходження до фракції народного депутата - за рішенням міжпартійного з’їзду блоку.

“Тобто, правових підстав для припинення повноважень будь-якого депутата нашої фракції немає, оскільки, по-перше, ніхто не виходив із фракції, а, по-друге, з’їзд жодної з партій не може приймати подібних рішень. Це може зробити виключно міжпартійний з’їзд, якого, як відомо, ніхто не скликав”, – вважає Б.ТАРАСЮК.

На його думку, питання, що будуть винесені на з’їзд “Народного Союзу Наша Україна”, є внутрішнім питанням цієї партії.

Б.ТАРАСЮК також висловив сподівання, що В.ЮЩЕНКО “зможе виправити ту недоречність, яка трапилася на попередньому з’їзді, коли було прийнято рішення про обрання його головою партії, що є несумісним з посадою Президента України відповідно до Конституції”.

На думку Б.ТАРАСЮКА, Президент України хоче покарати народних депутатів за створення коаліції, яку було обіцяно виборцям рік тому.

“Мене дивує подібна заява Президента України, оскільки ще не так давно, одразу після обрання Володимира ЛИТВИНА спікером парламенту, Президент висловлював поздоровлення у зв’язку з цією подією і висловлював сподівання на повноцінну діяльність Верховної Ради України, необхідною умовою для чого повинна стати дієва і спроможна де-юре і де-факто парламентська коаліція. Зараз же Президент України за створення тієї коаліції, яку ми обіцяли виборцям рік тому, хоче покарати народних депутатів, які її підтримали. Виникає логічне запитання: “Коли Президент України був щирий?”, – запитав Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня фракція НУ-НС зібрала необхідну кількість голосів – 37 - на підтримку "коаліції трьох". Після цього у Верховній Раді України було підписано угоду про створення коаліції у складі фракцій Блоку Юлії Тимошенко, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” і Блоку Литвина.

17 грудня Президент України В.ЮЩЕНКО заявив, що з`їздом партії "Народний Союз Наша Україна" було визнано неможливість відновлення коаліції цієї політичної сили з БЮТ. В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що депутати-"нашоукраїнці", які порушили це рішення і підтримали створення парламентської коаліції у складі фракцій НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина, будуть виключені з партії та списку народних депутатів за рішенням з`їзду.