Тимошенко висловила співчуття Путіну

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила співчуття голові Уряду Російської Федерації Володимиру ПУТІНУ та російському народу у зв’язку з трагічною загибеллю російських туристів у автокатастрофі поблизу м. Ейлат (Ізраїль).

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів.

„З почуттям скорботи сприйняли в Україні звістку про трагедію - загибель російських туристів в результаті автокатастрофи в районі м. Ейлат (Ізраїль)... Ми розділяємо біль непоправних втрат”, - йдеться у телеграмі прем’єр-міністра України.

Ю.ТИМОШЕНКО попросила В.ПУТІНА передати слова співчуття родинам, які втратили своїх рідних у результаті автокатастрофи, і побажала найшвидшого одужання постраждалим.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня в Ізраїлі автобус з туристами з Росії перекинувся і впав у прірву на трасі між Міцпе-Рамоном і Ейлатом. 24 особи загинули і близько 50 поранені, багато - в критичному стані.