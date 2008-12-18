Ющенко назвав «велику помилку» Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що державний бюджет на 2009 рік має дати відповідь на виклики фінансово-економічної кризи.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це він заявив під час перебування з робочою поїздкою у Миколаївській області.

«Є велике сподівання, що держбюджет 2009 року, який нарешті буде прийнятий у країні, дасть змогу ефективно вступити в боротьбу з економічною кризою», - сказав Президент.

Він назвав великою помилкою уряду те, що державного бюджету наступного року досі немає. «Не можна боротися з кризою, коли немає основного фінансового документу держави. Тому я все зроблю, щоб і політичні сили, які представляють український парламент, і уряд змогли якомога швидше сформулювати бюджетну позицію», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент знову наголосив, що у бюджеті мають бути заплановані серйозні економічні кроки для оздоровлення української економіки.

«Треба все зробити, щоб ми побачили за бюджетом 2009 року нові економічні можливості», - сказав глава держави.