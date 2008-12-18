Газпром попередить Європу про ризики через борг України

Російський газовий монополіст «Газпром» планує попередити європейських партнерів про можливі ризики з постачанням газу через неплатіж України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Москві заявив офіційний представник Правління ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ.

Зокрема він наголосив, що з урахуванням інформації про неможливість України сплатити газовий борг до кінця 2008 року, сьогодні партнерам «Газпрому» буде надіслано листи, де буде «описано всю ситуацію та можливі варіанти ризику».

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" домовилися про погашення до 1 грудня 2008 року заборгованості за газ, поставлений до України у вересні, і частини боргу за жовтень.

За оцінкою російської сторони, заборгованість "Нафтогазу" за газ, поставлений у вересні, жовтні та листопаді 2008 року, з урахуванням пені та штрафів, становить 2,4 млрд. дол.

Станом на 2 грудня 2008 року НАК «Нафтогаз Україну» погасив 268,7 млн. дол. заборгованості за газ перед компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і попросив "Газпром" про відстрочення розрахунків за газовим боргом за вересень і частково за жовтень.

Сьогодні, 18 грудня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що Україна вже почала розраховуватися за газ, закачаний у підземні сховища, і найближчим часом закінчить цей процес. За словами Президента, Україна повністю розрахується за газ, який вона закачала в підземні сховища протягом літа й осені. В.ЮЩЕНКО нагадав, що цей газ було закачано як ресурс для забезпечення газом України на початку 2009 року.

Президент повідомив, що 17 грудня о 23.00 було здійснено перший платіж у розмірі 800 млн. дол., найближчим часом буде закумульовано ще близько 200 млн. дол. Таким чином, сказав він, «один мільярд доларів буде спрямовано для розрахунків за газ, який було закачано як сезонна потреба».