Тимошенко вимагає від Ющенка негайної відставки Стельмаха

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вимагає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА негайного звільнення голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

Ю.ТИМОШЕНКО поінформувала про оборудки, які, за її інформацією, здійснює Національний банк і які призводять до девальвації гривні.

Прем`єр звернулась до Президента України з вимогою негайно звільнити В.СТЕЛЬМАХА і все Правління НБУ: «Я вимагаю від Президента припинити покривати ці речі, припинити заробляти на цих речах і поставити на цьому крапку, а також вимагаю від Президента подати на звільнення голову НБУ і прибрати від влади все Правління».

Ю.ТИМОШЕНКО вкотре зауважила, що виключно Президент відповідає за діяльність як голови Нацбанку, так і НБУ в цілому, тому саме Президент має нести відповідальність і ухвалювати рішення щодо зміни керівництва НБУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 грудня, заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ не виключив звільнення В.СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України.