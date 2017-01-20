ЗМІ дізнались, хто з українських політиків полетів на інавгурацію Трампа
Колишній голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, кілька народних депутатів та екс-голова Одеської ОДА Михеїл Саакашвілі прилетіли до Вашингтона, але частина політиків будуть лише на щорічному молитовному сніданку, а не на самій церемонії інавгурації.
Церемонію інавгурації обраного президента США Дональда Трампа відвідає цілий ряд українських політиків. Про це пише "Українська правда".
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Так, участь в інавгурації 20 січня підтвердив нардеп від "Радикальної партії Олега Ляшка" Андрій Артеменко.
Нардеп від "Опозиційного блоку" Сергій Ківалов також вилетів до Вашингтона на інаугурацію. Про це він написав у "Фейсбуці".
Голова фракції ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко буде на молитовному сніданку, а на саму інавгурацію не приїде. У прес-службі партії виданню не змогли назвати депутатів, які будуть у США з Тимошенко.
19 січня на інаугурацію прибув екс-голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.
"Ті, хто приїжджають, якраз хлопці наші, представники, вони, відповідно, вкладають свої кошти. Тому що вони запрошуються як представники або бізнесу, або політикуму. І це ідуть оплати за членство й участь. Усі розцінки не знаю, залежно в якому секторі – від 10 до 100 тисяч доларів. Так-так, це ті, хто хочуть показати, що вони щось мають", – сказав Маломуж у коментарі Радіо Свобода, відзначивши, що сам отримав запрошення безкоштовно, адже протягом 12 років підтримує контакт із Республіканською партією США та екс-очільниками американської розвідки.
Також на інавгурацію поїхав екс-голова одеської ОДА Михеїл Саакашвілі, котрий раніше говорив про свою дружбу із Трампом.
17 січня про приліт до Вашингтона з нагоди інавгурації повідомив позафракційний нардеп Борислав Береза.
Раніше прес-служба "Блоку Петра Порошенка" повідомила, що запрошення на щорічний молитовний сніданок з Трампом отримали глава Кілійської районної організації партії "Солідарність" – БПП" Павло Бойченко та депутат Одеської обласної ради від партії "Солідарність" – БПП" Олег Бабенко. Інформацію щодо участі інших представників БПП у прес-службі не підтвердили.
Як повідомляв УНІАН, в США понад 50 конгресменів від Демократичної партії збираються бойкотувати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня. Багато конгресменів пояснюють своє рішення суперечкою Трампа з конгресменом Джоном Льюїсом, який є відомим борцем за громадянські права. Льюїс назвав Трампа "нелегітимним президентом" через втручання Росії у хід виборчої кампанії. У відповідь Трамп написав у Twitter: "Все це балачки, балачки, балачки - і жодних дій або результату".
Церемонію у Вашингтоні в цю п'ятницю збираються відвідати близько 800-900 тис. осіб.