В українській делегації підтвердили намір ПАРЄ голосувати щодо виборів на окупованому Донбасі
Народний депутат Володимир Ар’єв, який очолює українську делегацію в ПАРЄ, підтвердив, що один із доповідачів щодо України має намір внести до резолюції пункт про вибори на неконтрольованій частині Донбасу.
Про це він заявив на дебатах в асамблеї щодо функціонування демократичних інституцій в Україні, пише Європейська правда.
"Проект був підготовлений збалансований. Але я можу лише розвести руками з приводу того, що відбувається сьогодні", - заявив він.
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Ар’єв дорікнув доповідачам через внесення поправок, які змінюють суть документа. "Усні підпоправки грішать тим, що суперечать фактам і реальності. Якщо це компроміс, то це компроміс без урахування інтересів України", - заявив він.
В якості прикладу він навів поправку про проведення виборів на Донбасі
"Те, що нам пропонують – суперечить навіть мінським угодам", - вважає Ар’єв.
Його підтримав член моніторингового комітету від України Сергій Соболєв. "Це те саме, якби ми просили Грузію проводити і визнавати вибори на окупованих територіях. Це неможливо зробити", - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, у ПАРЄ хочуть включити до резолюції по Україні пункт про вибори до Ради на окупованих територіях.