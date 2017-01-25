В українській делегації підтвердили намір ПАРЄ голосувати щодо виборів на окупованому Донбасі

Про це він заявив на дебатах в асамблеї щодо функціонування демократичних інституцій в Україні, пише Європейська правда.

"Проект був підготовлений збалансований. Але я можу лише розвести руками з приводу того, що відбувається сьогодні", - заявив він.

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Ар’єв дорікнув доповідачам через внесення поправок, які змінюють суть документа. "Усні підпоправки грішать тим, що суперечать фактам і реальності. Якщо це компроміс, то це компроміс без урахування інтересів України", - заявив він.

В якості прикладу він навів поправку про проведення виборів на Донбасі

"Те, що нам пропонують – суперечить навіть мінським угодам", - вважає Ар’єв.

Його підтримав член моніторингового комітету від України Сергій Соболєв. "Це те саме, якби ми просили Грузію проводити і визнавати вибори на окупованих територіях. Це неможливо зробити", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у ПАРЄ хочуть включити до резолюції по Україні пункт про вибори до Ради на окупованих територіях.