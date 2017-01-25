У ПАРЄ хочуть включити до резолюції по Україні пункт про вибори до Ради на окупованих територіях - ЗМІ

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на кілька депутатів, які брали участь у закритому засіданні комітету.

Зокрема, асамблея підтримала одну з поправок, запропонованих проросійськими депутатами з ліворадикальних партій, про недоукомплектованість у Верховній Раді депутатів від східноукраїнських регіонів.

Читайте також"Друзі РФ" у ПАРЄ пропонують зміни до української резолюції

Один із доповідачів, Аксель Фішер (Німеччина, Європейська народна партія), з голосу запропонував доповнити документ пунктом про необхідність виборів у Верховну Раду на територіях, не контрольованих Україною.

Моніторинговий комітет підтримав цю пропозицію.

Після чого почалася емоційна дискусія українських депутатів з Фішером по цій поправці, в якій вони просили доповідача відмовитися від неї, але він ухилився від прямої відповіді.