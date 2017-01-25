У ПАРЄ хочуть включити до резолюції по Україні пункт про вибори до Ради на окупованих територіях - ЗМІ
Моніторинговий комітет ПАРЄ, який є ключовим органом у рамках підготовки до розгляду резолюції по Україні, підтримав кілька неочікуваних правок, які змінюють його зміст.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на кілька депутатів, які брали участь у закритому засіданні комітету.
Зокрема, асамблея підтримала одну з поправок, запропонованих проросійськими депутатами з ліворадикальних партій, про недоукомплектованість у Верховній Раді депутатів від східноукраїнських регіонів.
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Один із доповідачів, Аксель Фішер (Німеччина, Європейська народна партія), з голосу запропонував доповнити документ пунктом про необхідність виборів у Верховну Раду на територіях, не контрольованих Україною.
Моніторинговий комітет підтримав цю пропозицію.
Після чого почалася емоційна дискусія українських депутатів з Фішером по цій поправці, в якій вони просили доповідача відмовитися від неї, але він ухилився від прямої відповіді.