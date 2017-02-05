Клімкін про ідею Австрії щодо покрокового зняття санкцій з РФ: "Хіба це не схиблена логіка?"

Про це він заявив в інтерв'ю австрійському журналу "Профіль", текст якого оприлюднено на сторінці МЗС України у Facebook.

«Я сенсу не бачу. Росія наполягає на тому, що вона не є жодною стороною конфлікту, не демонструє жодного каяття чи готовності виправити те, що вона натворила. Себто ми хочемо підсолодити Росії те, про що вона навіть не хоче слухати. Ми робимо крок назустріч тому, хто й далі наполягає на своєму праві перекроювати кордони Європи і на власний розсуд нападати на своїх сусідів. Ми ніби хочемо стимулювати злочинця, аби той цього року вбив менше, ніж минулого. Хіба це не схиблена логіка?» - зауважив Клімкін, коментуючи ідею покрокового зняття санкцій з Росії.

На його думку, правильною логікою було б змусити злочинця повернутись до основ міжнародного права та виправити свої злочини, а потім можна було б розмірковувати про пом’якшення кари.

Читайте такожГолова ОБСЄ назвав пріоритетом розширення можливостей місії ОБСЄ на Донбасі

Міністр наголосив, що РФ для початку повинна вивести з Донбасу свої війська, повернути Україні контроль над українським кордоном, деокупувати Крим.

«Санкції ЄС є однією з двох причин того, що Росія не набагато ближче підступилась до кордонів Євросоюзу. Перша причина – це готовність України оборонятись. Друга – це відчуття того, що будь-яке порушення міжнародного права матиме фінансові наслідки. Якби не було санкцій, спокуса «творити факти на місці» була б для В.Путіна набагато більшою», - вважає Клімкін.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці 2016 року міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц в інтерв'ю німецькому журналу Spiegel заявив, що австрійський уряд має намір через головування в ОБСЄ добитися пом'якшення санкцій ЄС відносно Росії, які було накладено за через події в Україні.

"Ми повинні знову відродити довіру в Європі і перейти зі шляху санкцій за системою покарань на шлях створення системи стимулювання", - заявив Курц.

З 1 січня Австрія головує в ОБСЄ.