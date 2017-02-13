Парубій про вибори на Донбасі: Я вважаю це питання передчасним сьогодні

Наразі вибори на Донбасі за присутності там російських військ неможливі та неприпустимі. Про це на брифінгу на Львівщині заявив спікер ВР Андрій Парубій, передає Еспресо.TV.

Парубій заявив, що "навіть теоретичні розмови про вибори на Донбасі є неможливими", поки в Україні присутні військові РФ.

"З приводу можливості виборів на Донбасі... Я вважаю це питання передчасним сьогодні. На території України знаходяться російські війська, які щоденно атакують наші позиції", - заявив Парубій.

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Крім того, спікер парламенту заявив, що основними завданнями влади є захист наших рубежів, продовження міжнародних санкцій проти Росії, виведення російських військ з нашої території.

"Лише після цього можуть тривати дискусії з цього питання... Станом на зараз таких законопроектів у Раді немає і вони не плануються розглядатися", - заявив голова Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН раніше, українська сторона відстоюватиме позицію щодо проведення виборів на Донбасі лише після виведення російських військ.

«У спонтанній дискусії, яка останніми днями виникла у нас з нашими партнерами, ми ще раз чітко наголосили, що політичні пункти Мінських угод можуть бути реалізовані лише після очевидного й беззаперечного прогресу в їх безпековій частині», - заявив президент Петро Порошенко.