Київ говоритиме про вибори на Донбасі, - Порошенко про майбутню зустріч глав МЗС "нормандської четвірки"

Президент України Петро Порошенко заявив, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час очікуваної зустрічі глав МЗС країн «нормандської четвірки» наступного тижня говоритиме про те, що політичні пункти Мінських угод можуть бути реалізовані лише після очевидного і беззаперечного прогресу в їх безпековій частині та про неможливість проведення виборів на Донбасі за присутності російських військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент повідомив на церемонії передачі пожежних автомобілів управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

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«У спонтанній дискусії, яка останніми днями виникла у нас з нашими партнерами, ми ще раз чітко наголосили, що політичні пункти Мінських угод можуть бути реалізовані лише після очевидного й беззаперечного прогресу в їх безпековій частині», - заявив він.

Про цьому Порошенко підкреслив, що «вибори під російськими дулами і з їхньою солдатнею навколо виборчих дільниць є абсолютно неприйнятна та неможлива дія».

«Саме з цим Павло Клімкін наступного тижня поїде на зустріч міністрів закордонних справ «нормандської четвірки», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що очікує від керівників зовнішньополітичних відомств Німеччини Зігмара Ґабріеля та Франції Жан-Марка Еро здійснення тиску на РФ на наступній зустрічі в "нормандському форматі", яка може відбутися 17 лютого у місті Бонн.