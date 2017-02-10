Безсмертний оцінив ймовірність заміни Мінських угод і назвав їх "вартість"

Таку думку висловив колишній представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний, коментуючи другу річницю підписання оновлених Мінських угод, яка наближається, пише Сегодня.

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"Домовленості неможливо переписати. Домовленості – формалізована річ. Де формальні речі містяться в той момент і в головах тих, хто їх укладав. І з часом ці домовленості коштують рівно стільки, скільки рейтинг тих осіб, які їх укладали. Для росіян там десь 80%, от нехай з тими Мінськими домовленостями і бавляться. Для українців, скільки там, 6-7% – до побачення. Для Меркель там скільки зараз 18%? Ось це їх ціна. Для Олланда скільки? 3%? Ось і все, ми отримали відповідь на питання. Виходячи з цього найбільша капіталізація де? На Півночі? Так от і нехай там з білими ведмедями і працюють щодо реалізації Мінських домовленостей", – вважає Безсмертний.

Можливість зміни формату або майданчика переговорів, на думку Безсмертного, залежить від того, як зараз закінчиться виборчий процес в Німеччині, а далі у Франції. У той же час, на його думку, не потрібно забувати, що як тільки закінчаться вибори на Заході, вони можуть початися в Україні. "Ось у чому пікантність ситуації. Тому, швидше за все мова йде про іншу конфігурацію світової системи безпеки, європейської, тобто континентальної, регіональної та внутрішньоукраїнської. Ось про що треба думати зараз", – вважає Безсмертний.

Що ж стосується позиції Сполучених Штатів Америки і недавньої заяви президента Дональда Трампа про те, що США ще мають розібратися, чи підтримує Росія бойовиків на Донбасі, Безсмертний запевняє, що позиція Трампа дуже послідовна.

"А суть її в: а) збільшення витрат на армію; б) збільшення витрат на військово-промисловий комплекс; в) зростання обороноздатності США; г) забезпечення безпеки США і американського народу за межами США; д) і силі як векторі стримування. А як він (Трамп – УНІАН) буде обзивати того, чи іншого, як він буде інтерпретувати певні фрази... Вибачте, він же – не політик, тому ставтеся до його пропозицій, як до певних звуків. А більше реагуйте на конкретні справи, цифри, дії. А дії говорять про те, що прес над людьми, які сидять у Москві, особливо над такими, як Путін, опускається. І він (Трамп – УНІАН) його зупинить там і тоді, коли вважатиме за необхідне", – підсумував Безсмертний.

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Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що альтернативою Мінським домовленостей може стати дестабілізація Росією України і замороження конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, в Мінську 12 лютого 2015 року відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів було затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей.

Нові домовленості, досягнуті "нормандської четвіркою", передбачали припинення вогню на сході України з 00.00 15 лютого 2015 року, а також відведення всіх важких озброєнь із української території. Крім того, був передбачений обмін і звільнення всіх заручників.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська народні республіки.