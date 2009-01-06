Україна готова надати Єврокомісії газові контракти з РФ

Делегація Єврокомісії, яка перебуває в Україні на запрошення офіційного Києва для вивчення проблем транзиту газу РФ до Європи, дістала доступ до всіх матеріалів, окрім газових контрактів з Росією, але Україна готова надати їх, якщо погодиться "Газпром", повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр Шлапак.

"Ми надали їм всі необхідні матеріали, більш того, група мала можливість побувати на диспетчерському пункті "Укртрансгазу" і подивитися в реальному режимі часу, яким чином відбуваються постачання газу до України і яким чином Україна поставляє газ в європейські країни. (Група) одержала всі необхідні матеріали, яких потребувала, з перекладами і коментарями", - сказав Шлапак на прес-конференції у вівторок. "Єдине, що ми поки не можемо надати, це наші контракти, оскільки на це необхідна згода іншої сторони. Проте ми заявили, що у разі згоди іншої сторони, якою є "Газпром", у нас не буде заперечень, щоб надати (делегації ЄК) всі контракти, на базі яких до сьогоднішнього дня відбувалася наша співпраця з російською стороною", - відзначив чиновник.

За його словами, члени делегації ЄК не готові робити оцінок, хто має рацію, а хто винен в газовій суперечці між Росією і Україною, "їх завдання - зняти максимально інформацію".

РІА Новости