Ющенко надіслав листа Медведєву

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА відмовитися від будь-яких обмежень поставок газу для європейських споживачів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться у листі Президента України до Президента Росії, надісланому вчора, 6 січня.

За словами В.ЮЩЕНКА, Україна надзвичайно стурбована ситуацією, що склалася з транзитом російського природного газу через територію України до європейських споживачів.

Як наголошує глава Української держави, Україна продовжує робити все можливе для забезпечення транзиту російського природного газу до Європи, використовуючи при цьому в тому числі український газ із підземних сховищ.

В.ЮЩЕНКО особливо наголошує, що для потреб українських споживачів не використовується жоден кубічний метр російського природного газу. «З 1 січня 2009 року Україна споживає виключно газ власного видобутку та газ, що перебуває в українських сховищах і повністю оплачений НАК «Нафтогаз України»», - наголосив Президент.

З огляду на вкрай складну та небезпечну ситуацію, що складається в Європі, В.ЮЩЕНКО закликає Д.МЕДВЕДЄВА відмовитися від будь-яких обмежень поставок газу для європейських споживачів.

«Вважаю за необхідне до завершення переговорного процесу щодо поставок газу в Україну та транзиту російського природного газу до європейських споживачів у 2009 році негайно відновити оперативний щоденний транзит газу до європейських держав в обсягах та за напрямками, які застосовувалися за станом на 31 грудня 2008 року», - говориться в листі до Президента Росії.

«Україна підтверджує свою готовність забезпечувати транзит російського природного газу із здійсненням оплати з боку ВАТ «Газпром» за результатами завершення переговорів», - підкреслив Президент України.

Також він пропонує негайно розпочати переговори на рівні керівників газотранспортних організацій щодо прозорої та прогнозованої процедури забезпечення європейських споживачів російським природним газом.