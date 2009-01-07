Путін дав дозвіл припинити постачання газу в Україну

Глава "Газпрому" Олексій Міллер на зустрічі з Володимиром Путіним запропонував припинити постачання газу на кордоні з Україною, прем`єр-міністр РФ дав згоду на цей захід.

Ця пропозиція прозвучала під час зустрічі Путіна і Міллера, обговорювалася ситуація з постачаннями газу в Україну.

"Я згоден з вашою пропозицією (припинити постачання газу на кордоні з Україною), але робити це треба максимально публічно, у присутності міжнародних спостерігачів", - сказав Путін.

Він запитав у Міллера, чи є документ, який підтверджує, що Україна припинила транзит російського газу через свою територію. Глава "Газпрому" відповів, що документ є - це висновок незалежної міжнародної компанії і спостерігачів "Газпрому".

Міллер повідомив, що в ніч на середу Україна закрила всі газотранспортні експортні коридори. Путін запитав, чи означає це, що Україна фактично припинила транзит газу європейським споживачам. Міллер відповів на це питання ствердно і запропонував припинити постачання газу до кордону з Україною.

"Зараз 15.45. І досі "Газпром" продовжує постачання газу?" - запитав прем`єр.

Глава газового холдингу дав позитивну відповідь, і тоді Путін сказав: "Я згоден з вашою пропозицією".

РІА “Новости”