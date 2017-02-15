Гройсман просить РНБО зайнятися "вугільною блокадою"

17:54, 15 лютого 2017
Політика
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Уряд звернувся до РНБО з проханням розглянути вплив блокади із зони АТО та вжити заходів і залучити всі необхідні служби для вирішення цього питання.

Володимир Гройсман / УНИАН

Про це наголосив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду. 

"Блокування відбувається в зоні АТО і належить до компетенції РНБО, адже це питання національної безпеки і силових відомств", - наголосив Гройсман.

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