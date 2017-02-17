"Є всі ознаки підготовки до штурму": учасники блокади "Л/ДНР" у Бахмуті заявили, що їх оточили спецпідрозділи поліції

Йдеться нібито про спецназ главка МВС Донецької області й колишній "беркут", повідомляє Штаб блокади на своїй сторінці у Facebook.

"Є всі ознаки підготовки до штурму", - йдеться у повідомленні учасників блокади. У свою чергу гарнізон редуту "Запоріжжя" зайняв бойові позиції й підготувався до відбиття штурму.

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"Штаб попереджає посадових осіб МВС, які приймали участь у плануванні операції, а також тих, хто буде виконувати злочинні накази. Якщо в результаті ваших злочинних дій проллється кров наших бойових побратимів — ви особисто відповідатимете перед тими, хто залишиться в живих!" - наголосили у Штабі.

Нагадаємо, у кінці січня воїни АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, за яким антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України.

В результаті цієї блокади під загрозою виявилося надійне енергопостачання деяких галузей і інших споживачів, тому 15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні прийняв рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, які передбачають скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни.