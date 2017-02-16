Блокада "Л/ДНР": учасники акції заявляють, що МВС готує силовий розгін

Про це йдеться у повідомленні Штабу блокади на сторінці у Facebook.

Штаб стверджує, що керівництво МВС поширює через ЗМІ погрози озброєного штурму редутів "Богдан", "Запоріжжя", "16 добровольчого батальйону". При цьому учасники блокади запевняють, що це ніяк не вплине на їхнє рішення "припинити торгівлю на крові та фінансування тероризму".

Читайте такожВ ЄС попередили про наслідки блокади "Л/ДНР"

"Штаб блокади торгівлі з окупантами звертається до патріотів України, що мають офіційно зареєстровану зброю, із закликом долучатись до лав учасників блокади, щоб разом з нами захистити неозброєних волонтерів, громадських активістів та інших учасників блокади, які знаходяться на наших редутах", - наголосили блокувальники.

Раніше Порошенко заявляв, що через блокаду Донбасу Україна може втратити до $2 млрд, а курс національної валюти похитнеться.

Нагадаємо, внаслідок блокади під загрозою виявилося надійне енергопостачання деяких галузей та інших споживачів, тому 15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив рішення про введення надзвичайного стану на ринку електроенергії, який передбачає скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни.