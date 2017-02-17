Адвокат родин Небесної сотні розповів, чому "беркутівцю" Садовнику дозволили втекти

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив адвокат родин Героїв Небесної сотні Віталій Титич.

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"Три роки тому один обмін уже відбувся. Був обміняний ключовий обвинувачений по розстрілах 20 лютого - це командир роти Садовник. Він був обміняний, він нікуди не втікав, організували йому скасування запобіжного заходу з грубим порушеннями процесуального закону, і в подальшому під супроводом свої колег - діючих працівників «Беркута» - він покинув територію України", - зазначив Титич.

Разом з тим він не виключив, що Садовника обміняли на якусь людину.

"Один із прокурорів, який намагався не допустити цього, висунув свою версію, на кого його обміняли. Я прізвище не буду говорити, але є й така версія, що його безпосередньо обміняли", - сказав адвокат

Титич наголосив, що Садовник є важливим фігурантом у кримінальному провадженні щодо розстрілу активістів Майдану, оскільки його ідентифіковано як особу, яка вбивала, а також ідентифіковано його зброю. Також саме Садовник отримував накази від вищого керівництва.

"Він встановлений точно за ознаками - є його зброя, є його кулі, є вбиті... І найголовніше - він під час вчинення цього тяжкого злочину - терористичного акту - зв'язувався за допомогою свого телефону з вищим керівництвом держави, зокрема Шуляком (колишнім командувачем внутрішніми військами МВС України Станіславом Шуляком – УНІАН)", - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, колишній командир роти спецпризначення полку міліції особливого призначення "Беркут" при ГУ МВС України у Києві Садовник обвинувачується у розстрілі 39 активістів Євромайдану на вул. Інститутській в центрі Києва у лютому 2014 року.

Печерський райсуд Києва восени 2014 року змінив Садовнику запобіжний захід із взяття під варту на домашній арешт, іекс-«беркутівець» втік до Росії.

Нещодавно начальник Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що Садовник отримав громадянство Росії через півтора місяці після втечі.