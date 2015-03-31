Звіт Ради Європи: Майданівців на Інститутській розстрілював Беркут з "групи Садовника"

Такі дані містяться у звіті Міжнародної дорадчої групи, що діє за мандатом генсека Ради Європи. Звіт було оприлюднено в Києві 31 березня, передає Європейська правда.

"Судячи з матеріалів справи, відповідальність за більшість вбивств, скоєних 20 лютого 2014 року, може бути покладено на співробітників "Беркуту"... Аналіз сотень годин відеозаписів та матеріалів з інтернету дозволив встановити 21-24 співробітників "Беркуту", які стріляли в учасників акцій протесту, що піднімалися вулицею Інститутською", - стверджується в документі.

Читайте такожВлада України неефективно розслідує злочини проти майданівців - експерти Ради Європи

За даними звіту, "ніхто зі співробітників не міг застосовувати зброю без наказу їхнього керівника, пана Садовника".

В документі зазначено, що більшість демонстрантів, що загинули 20 лютого, отримали поранення з автоматів Калашнікова калібру 7,62*39, який був у наявності у бійців "Беркуту".

"Встановлено, що група Садовника отримала приблизно 20 автоматів АКС-47 такого калібру, ці автомати не було повернуто до місця зберігання, вони зникли", - йдеться в документі.

"В ході розслідування за допомогою аналізу траєкторії куль було встановлено, що понад 30 осіб було застрелено з-поза бетонної барикади біля виходу зі станції метро "Хрещатик" на вулиці Інститутській, що співвідноситься з численними записами в мережі інтернет, на яких видно, як співробітники "Беркуту" в уніформі з жовтими пов'язками стріляють з цього місця", - наводяться у звіті МДГ дані офіційного розслідування, які досі не публікувалися.