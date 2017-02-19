На Майдані прихильники блокади "Л/ДНР" влаштували ходу на Банкову (наживо)

Як повідомляє "Українська правда", біля Стелли, де також проходить акція в пам'ять Героїв Небесної сотні, зібралося близько тисячі учасників.

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За повідомленням керівника ОУН Миколи Коханівського, після проведення акції на Майдані учасники рушать до Адміністрації президента.

"Після виступів ми продовжимо віче біля адміністрації президента, після цього спустимося по Інститутській", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня 2016 року ветерани АТО оголосили терористам ультиматум, щоб ті звільнили всіх українських полонених, в іншому випадку бійці погрожували розпочати економічну блокаду окупованих територій. 25 січня 2017 року вони заблокували залізничну ділянку Луганськ – Попасна. 2 лютого були заблоковані шляху перегону Курдюмівка – Бахмут.

Проти учасників блокади відкрито чотири кримінальні справи. 15 лютого Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні прийняв рішення про введення надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, які передбачають скорочення споживання дефіцитного вугілля антрацитної групи при забезпеченні повної стабільності роботи енергосистеми країни. Блокаду вже засудили представники Євросоюзу і США.

При цьому президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман підкреслили неприпустимість такої форми протесту, оскільки вона прямо впливає на економіку країни і ризикує спровокувати негативні процеси, а саме - скорочення виробництва, втрату валютної виручки і зростання безробіття в металургії та енергетиці.