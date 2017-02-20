Білорусь відмовилась впускати людей із "паспортами Л/ДНР"

Білорусь відмовилась впускати до країни людей із так званими «паспортами» ОРДЛО. Про це повідомив офіційний представник Державного прикордонного комітету Антон Бичковський, передає «Інтерфакс Білорусь».

Бичковський пояснив, що згідно із діючим законодавством, в’їзд на територію республіки можливий лише у разі наявності у людини документів, які надають їй право на перетин кордону, згідно із міжнародними та двосторонніми договорами.

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"Це не вносить жодних коректив в роботу білоруської прикордонної служби. Якщо ми таку людину зустрінемо у себе на кордоні, дана людина через кордон пропущено не буде, якщо у нього будуть відсутні документи, що дають право перетинання держкордону республіки Білорусь. В'їхати зараз громадяни по цими документами ("документами ДНР і ЛНР" - ред.) в республіку Білорусь на кордоні з Україною, Євросоюзом не можуть. Також буде порушенням законодавства і їх в'їзд через російсько-білоруську ділянку кордону ", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в РФ «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.