Генсек ОБСЄ про "паспорти" окупантів Донбасу: Росія зробила крок назад від і без того далекої мети
Генеральний секретар Організації з безпеки і співпраці в Європі Ламберто Дзаннієр заявив, що рішення Росії визнавати "паспорти", що видаються установами сепаратистів на окупованій частині Донбасу, зашкодить можливостям зміцнити перемир’я.
Цей крок Росії став кроком назад від і так «дуже далекої» мети зупинити війну на Донбасі, сказав Дзаннієр в інтерв’ю Радіо Свобода на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
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Цей крок ускладнить виконання мінських домовленостей, сказав Дзаннієр і також наголосив, що рішення визнавати такі «документи», «звичайно ж, фактично означає… визнання й тих, хто видає ці «документи».
Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».
Президент України Петро Порошенко заявив, що це рішення є черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.