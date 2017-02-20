Генсек ОБСЄ про "паспорти" окупантів Донбасу: Росія зробила крок назад від і без того далекої мети

Цей крок Росії став кроком назад від і так «дуже далекої» мети зупинити війну на Донбасі, сказав Дзаннієр в інтерв’ю Радіо Свобода на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

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Цей крок ускладнить виконання мінських домовленостей, сказав Дзаннієр і також наголосив, що рішення визнавати такі «документи», «звичайно ж, фактично означає… визнання й тих, хто видає ці «документи».

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».

Президент України Петро Порошенко заявив, що це рішення є черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.