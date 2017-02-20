Генсек ОБСЄ про "паспорти" окупантів Донбасу: Росія зробила крок назад від і без того далекої мети

03:18, 20 лютого 2017
Політика
1071 0

Генеральний секретар Організації з безпеки і співпраці в Європі Ламберто Дзаннієр заявив, що рішення Росії визнавати "паспорти", що видаються установами сепаратистів на окупованій частині Донбасу, зашкодить можливостям зміцнити перемир’я.

Генсек ОБСЄ: Росія своїм рішенням фактично визнала сепаратистів / Фото УНІАН

Цей крок Росії став кроком назад від і так «дуже далекої» мети зупинити війну на Донбасі, сказав Дзаннієр в інтерв’ю Радіо Свобода на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Читайте такожВизнанням документів "Л/ДНР" Кремль кидає кістку для заспокоєння окупованих територій – Фріз

Цей крок ускладнить виконання мінських домовленостей, сказав Дзаннієр і також наголосив, що рішення визнавати такі «документи», «звичайно ж, фактично означає… визнання й тих, хто видає ці «документи».

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».

Президент України Петро Порошенко заявив, що це рішення є черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Визнання Путіним "паспортів ЛНР та ДНР"
Теги: #Донбас#Росія#ОБСЄ