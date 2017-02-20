Путін створює на Донбасі українське Алеппо – Порошенко

Бойовики на Донбасі цілеспрямовано атакують мирних жителів. Про це президент України Петро Порошенко заявив у інтерв'ю газеті Bild.

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"За останні роки я випробував вже багато угод, але Росія ніколи не виконувала їх насправді. Це ж дуже просто: якщо Путін дотримується "Мінська", якщо, нарешті, війська будуть виведені з нашої країни, буде мир. Але наразі, на жаль, цього немає", - сказав Порошенко.

При цьому президент різко розкритикував Росію за ситуацію на сході України: "У причини того, що Мінська мирна угода не працює, є ім'я – Путін. Ми в Україні зробили все для миру, змінили закони і дотримувалися угоди, але Росія продовжує убивства. Обіцянки, які дає влада Росії, порушуються щодня. Ситуація у деяких районах східної України драматична. У нас є чіткі докази того, що цілеспрямовано атакують мирних жителів. Путін створює там українське Алеппо".

Порошенко вважає, що відповіддю на ескалацію повинні бути нові санкції: "Поки українців бомблять таким варварським способом, ніхто не буде обговорювати послаблення (санкцій – УНІАН). Зовсім навпаки: це скоріше піднімає питання про те, чи слід їх розширити. Це немислимо, що зараз Росія офіційно визнає паспорти з окупованих територій. Це найбільший доказ російського впливу".

Як повідомлялося, режим тиші на Донбасі з 20 лютого, про який домовилися в Мінську минулого тижня, був зірваний сьогоднішньої вночі.