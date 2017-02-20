Після скандальної пропозиції Артеменка щодо Криму Аваков запропонував здати його "в оренду політичним піонерам піндостану"

Про це міністр внутрішніх справ України написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Депутат Артеменко, що пропонує віддати Крим в оренду Росії - безвідповідальний маргінал. Ляшко має рацію - цього представника Льовочкіна треба відправляти з парламенту України - в оренду... наприклад - політичним піонерам піндостану", - йдеться в його повідомленні.

"Піндостан" – найбільш розповсюджена в основному серед росіян образлива назва США.

Як повідомляв УНІАН, пропозицію нардепа від РПЛ Андрія Артеменка про скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії було передано екс-радника президента США з питань національної безпеки Майкла Флінна за тиждень до того, як він пішов з посади.

Планом передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, за ідеєю Артеменка, повинні вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.