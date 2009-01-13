Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула на засідання Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, також в сесійній залі присутні всі члени уряду.

Водночас в сесійній залі відсутній президентський штандарт, який заносять в сесійну залу перед тим, як має прийти Президент України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні планує розглянути питання про стан забезпечення України енергоносіями та укладення міжнародних договорів з постачання і транзиту газу.