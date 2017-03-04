Блокадники заявили про "відкриття нового редуту" - почали перешкоджати руху потягів з Росії

Про це повідомляється на сторінці Штабу у соціальній мережі Facebook.

«Сьогодні ввечері ветерани війни за Незалежність, а також громадські патріоти Сумщини, Львова, Тернополя та Києва відкрили новий редут. Цього разу в місті Конотоп Сумської області. Через Конотоп йде одна із основних магістралей торгівлі із країною-окупантом – Російською Федерацією. На товарній станції Конотопа було знайдено декілька поїздів із Російської Федерації, в тому числі з вугіллям марки антрацит», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у даний час триває «інженерне облаштування місцевості».

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«Штаб планує впродовж місяця взяти під ефективний український контроль всі 8 основних залізничних прикордонних переходів, по яких ведеться торгівля з країною агресором — путінською Росією», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня учасники АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі поставки було зупинено 10 лютого.

Також учасники блокади заявляли про наміри перекрити всі залізничні станції та автодороги на лінії розмежування.