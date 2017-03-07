Адвокати Насірова наполягають на скасуванні запобіжного заходу

За словами адвоката Олександра Лисака, юристи готують апеляцію про відміну запобіжної міри як такої.

«Позиція сторони захисту наступна: ми не бачимо підстав для винесення запобіжної міри для Романа Насірова», - наголосив адвокат.

«Насіров не збирається кудись бігти, ховатися від правосуддя чи робити якісь інші протизаконні кроки. Насправді, він найбільш зацікавлений у якнайшвидшому і прозорому розгляду справи і готовий себе захищати», - повідомив Лисак.

Він також поінформував, що рішення оскаржувати винесення запобіжного заходу група адвокатів обговорювала сьогодні на зустрічі з Насіровим.

Нагадаємо, вночі 7 березня Солом’янський районний суд міста Києва ухвалив запобіжний захід Насірову у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн гривень.