Адвокати Насірова наполягають на скасуванні запобіжного заходу

17:19, 07 березня 2017
Політика
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Адвокатська група, що веде захист тимчасово відстороненого від посади голови ГФС Романа Насірова, має намір оскаржити застосування запобіжного заходу як такого. 

Ілюстрація / REUTERS

За словами адвоката Олександра Лисака, юристи готують апеляцію про відміну запобіжної міри як такої.

«Позиція сторони захисту наступна: ми не бачимо підстав для винесення запобіжної міри для Романа Насірова», - наголосив адвокат.

«Насіров не збирається кудись бігти, ховатися від правосуддя чи робити якісь інші протизаконні кроки. Насправді, він найбільш зацікавлений у якнайшвидшому і прозорому розгляду справи і готовий себе захищати», - повідомив Лисак.

Він також поінформував, що рішення оскаржувати винесення запобіжного заходу група адвокатів обговорювала сьогодні на зустрічі з Насіровим.

Нагадаємо, вночі 7 березня Солом’янський районний суд міста Києва ухвалив запобіжний захід Насірову у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн гривень.

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