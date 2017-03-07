Адвокати Насірова наполягають на скасуванні запобіжного заходу
Адвокатська група, що веде захист тимчасово відстороненого від посади голови ГФС Романа Насірова, має намір оскаржити застосування запобіжного заходу як такого.
За словами адвоката Олександра Лисака, юристи готують апеляцію про відміну запобіжної міри як такої.
«Позиція сторони захисту наступна: ми не бачимо підстав для винесення запобіжної міри для Романа Насірова», - наголосив адвокат.
«Насіров не збирається кудись бігти, ховатися від правосуддя чи робити якісь інші протизаконні кроки. Насправді, він найбільш зацікавлений у якнайшвидшому і прозорому розгляду справи і готовий себе захищати», - повідомив Лисак.
Він також поінформував, що рішення оскаржувати винесення запобіжного заходу група адвокатів обговорювала сьогодні на зустрічі з Насіровим.
Нагадаємо, вночі 7 березня Солом’янський районний суд міста Києва ухвалив запобіжний захід Насірову у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн гривень.