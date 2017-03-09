Порошенко прокоментував затвердження "безвізу" для України комітетом ЄП

Глава держави подякував доповідачці Марії Габріель та членам Комітету за підтримку України, йдеться у його повідомленні на сторінці у Facebook.

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"Останній етап парламентської компетенції - розгляд рішення про безвізовий режим для українців на пленарній сесії Європарламенту на початку квітня", - заявив Порошенко.

Крім того, президент доручив МЗС активізувати відповідну роботу для якнайшвидшого ухвалення позитивного вердикту ЄП. "Після цього останнє слово в процесі візової лібералізації – за державами-членами ЄС. Сподіваюся на підтримку європейських столиць цього довгоочікуваного рішення", - наголосив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що профільний комітет ЄП підтримав законодавчу ініціативу про надання Україні безвізового режиму.