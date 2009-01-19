Томенко дав Януковичу урок арифметики

Призначення нового складу уряду можливе лише за умови створення нової коаліції між Партією регіонів на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про це сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН заявив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО, коментуючи вчорашню заяву В.ЯНУКОВИЧА, що фракція Партії регіонів наполягатиме на відставці уряду.

Заступник голови ВР назвав дивною заяву В.ЯНУКОВИЧА, що минулого разу при голосуванні питання щодо висловлення недовіри Кабміну не вистачило тільки голосів фракції КПУ.

М.ТОМЕНКО нагадав, що 11 липня 2008 року за відставку уряду проголосували всього 174 народних депутати. При цьому, додав він, це були 172 з 175 депутатів від фракції Партії регіонів та 2 депутати від “Єдиного центру”, що входить до складу фракції НУ-НС. М.ТОМЕНКО наголосив, що навіть у випадку підтримки відставки уряду всіма 27 депутатами від КПУ, не знайшлося б у ВР достатньої кількості голосів.

“Під час голосування у липні 2008 року, та під час можливого голосування у лютому за відставку уряду голосів лише фракції Партії регіонів та КПУ, навіть з їх прихильниками від “Єдиного Центру” недостатньо”, - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, для того, щоб знайти 226 голосів у ВР за відставку Кабміну, В.ЯНУКОВИЧУ необхідно переконати всіх своїх 175 депутатів фракції, оскільки минулого разу 2 нардепи голосували проти, а 1 утримався. Крім цього, необхідно заручитися і підтримкою фракції КПУ, депутатів від “Єдиного центру” та групи В’ячеслава КИРИЛЕНКА “За Україну!”. Заступник голови ВР зауважив, що цілком очевидно, що члени коаліції – БЮТ, Блок Литвина та більша частина фракції НУ-НС не голосуватимуть за висловлення недовіри уряду. В той же час, наголосив він, навіть якщо допустити позитивне рішення з цього питання, то нинішній склад Кабміну буде продовжувати виконувати свої обов’язки. М.ТОМЕНКО пояснив це тим, що новий уряд можливий тільки після створення нової коаліції у ВР. “А інша коаліція може бути створена тільки зусиллями прихильників ЯНУКОВИЧА та “Нашої України”. Тому для Партії регіонів арифметика може бути тільки одна – новий свій уряд може бути сформований як тільки буде сформована коаліція з Віктором ЮЩЕНКОМ”, - сказав він.