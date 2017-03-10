Масові заворушення під Радою у серпні 2015-го: суд вкотре не зміг розглянути справу по суті

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вперше за довгий час на засідання з'явились усі обвинувачені, однак з декількох десятків потерпілих — працівників правоохоронних органів — прийшло лише двоє.

Адвокати потерпілих почали наполягати на неможливості проведення засідання за відсутності всіх потерпілих.

Своєю чергою суддя Василь Бородій і прокурори наполягали на тому, що на даній стадії судового слідства присутність потерпілих не обов'язкова. Врешті-решт Бородій ухвалив рішення розпочати засідання без потерпілих, які в належний спосіб були поінформовані про засідання.

Читайте такожУ Харкові молодь двох районів намагалася влаштувати масову бійку (відео)

У зв’язку з цим рішенням один з адвокатів потерпілих заявив Бородію відвід.

Відтак у судовому засіданні було оголошено перерву на невизначений час, до розгляду відводу іншим суддею Подільського райсуду Києва.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації біля ВР сталися масові заворушення. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати парламент, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За підозрою у застосуванні тоді гранати затримали колишнього бійця батальйону спецпризначення “Січ” МВС України Ігоря Гуменюка.

Підозри у кримінальному провадженні щодо подій 31 серпня біля Верховної Ради оголосили членам партії «Свобода» Юрію Сиротюку, Едуарду Леонову, Ігорю Швайці та іншим.

28 липня 2016 року Генпрокуратура затвердила обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень 31 серпня біля парламенту.

Крім того, 12 серпня Генпрокуратура направила в суд обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно осіб, які 31 серпня вчинили теракт біля ВР.