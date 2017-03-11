Євросоюз не розглядає можливість введення нових санкцій проти РФ - посол

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі сподівається, що Євросоюз утримає єдність у питанні збереження нинішніх санкцій проти Російської Федерації, але наголошує, що ЄС наразі не розглядає можливість запровадження нових санкцій проти РФ через подальшу агресію та порушення територіальної цілісності України.

Читайте такожПосол ЄС: виконання "Мінська" проходить "украй повільно і невтішно", але ми не бачимо інших варіантів

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН.

Говорячи про те, чи втримається єдність ЄС щодо чинних санкцій, враховуючи той факт, що у цьому році у низці країн-членів ЄС пройдуть вибори і може змінитися влада, посол висловив сподівання, що санкції будуть збережені.

"Ми сподіваємося, що ЄС зможе зберігати свою єдність у цьому питанні – санкцій проти Росії", - заявив Мінґареллі.

При цьому на уточнююче питання про те, чи не здається йому, що змінилися умови, і ЄС тепер повинен активізуватися в плані запровадження нового набору санкцій, Мінґареллі сказав, що про це мова не ведеться.

"Сьогодні це не на порядку денному. І я не думаю, що буде посилення санкцій в наступні декілька тижнів", - наголосив дипломат.

Він також дав аналогічну відповідь з приводу того, що Росія активно продовжує інтегрувати Крим у свій політичний та економічний вимір, залучаючи до анексії нові компанії, які не були внесені у попередні санкційні списки ЄС через порушення суверенітету України.

"Знову: це питання не стоїть на порядку денному", - заявив Мінґареллі.