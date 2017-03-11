Посол Євросоюзу: блокада Донбасу не сприяє звільненню заручників, ви лише погіршуєте проблему

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН.

Зокрема, коментуючи різні вимоги учасників блокади, які, серед іншого, висловлюють обурення тим, що на Донбасі не відбувається обмін заручниками, посол Євросоюзу висловив думку, що блокада не сприяє вирішенню цієї проблеми.

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"Шкода, що немає звільнення заручників, але блокада не є правильною відповіддю. Ви лише погіршуєте проблему блокадою. Ви нічого не вирішуєте", - заявив Мінґареллі.

Говорячи про позицію Євросоюзу щодо блокади, він сказав, що, "перш за все, ми розглядаємо цю блокаду як дуже негативне явище для країни». «Ми вважаємо, що важливо для української влади прийняти інклюзивний підхід щодо населення, яке проживає на контрольованих сепаратистами районах", - заявив Мінґареллі.

"Ми також вважаємо, що поточна блокада дуже різко з’їдає економіку країни. Ситуація в енергетиці погіршується. Відомо також, що ряд компаній будуть змушені закритися разом із звільненням значної кількості людей. Тому ця блокада призведе до погіршення умов життя тисяч українців, і з цієї причини це надзвичайно погано", - сказав дипломат.

У зв'язку з цим посол наголосив: "Уряд (України) зі свого боку повинен вжити необхідних заходів у боротьбі з незаконною торгівлею та контрабандою. І в більш загальному плані, щодо того, що має відношення до тіньової економіки, і щодо того, що розвивається довкола лінії розмежування".

Також він висловив сподівання, що український уряд та учасники торговельної блокади знайдуть вирішення проблеми шляхом переговорів.

"Прем’єр-міністр минулого тижня представив деякі пропозиції. І я сподіваюся, що число людей, які сьогодні забезпечують блокаду, погодяться сісти за стіл (переговорів) з прем’єр-міністром та говоритимуть про вихід із ситуації мирним шляхом", - додав Мінґареллі.

Повний текст інтерв'ю опублікований на сайті УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими вугілля марки антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі поставки вугілля було зупинено 10 лютого.

Також учасники блокади заявляли про наміри перекрити всі залізничні станції та автодороги на лінії розмежування до виконання їхніх основних вимог: звільнення українських полонених і прийняття закону «Про тимчасово окуповані території».

Крім того, учасники акції заявили, що планують взяти «під ефективний український контроль» всі 8 основних залізничних прикордонних переходів, через які ведеться торгівля з Росією.

Учасники блокади також закликають українців підтримати націоналізацію російських компаній в Україні.