Медведчук подав позов про захист честі і гідності

Голова ради Центру «Правова держава» Віктор МЕДВЕДЧУК 19 січня подав судовий позов про захист своєї честі, гідності та ділової репутації, приводом для якого стали заяви народних депутатів від Партії регіонів Юрія БОЙКА і Сергія ЛЬОВОЧКІНА, що прозвучали 14 і 15 січня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Незалежного українського центру правових ініціатив і експертиз «Правова держава».

16 січня В.МЕДВЕДЧУК направив цим депутатам офіційну вимогу «про спростування в триденний термін наклепницької інформації, що стосується нібито його причетності до лобіювання інтересів якихось посередників у газових відносинах між Україною і Росією». Після завершення терміну необхідні вибачення не пролунали.

Раніше адвокатами В.МЕДВЕДЧУКА також були направлені запити до Державного комітету фінансового моніторингу, Державної податкової адміністрації, Державного комітету земельних ресурсів, Київського бюро технічної інвентаризації та Держдепартаменту автоінспекції з проханням надати перелік українських і офшорних активів Ю.БОЙКА і С.ЛЬОВОЧКІНА, а також перелік земельних володінь, нерухомого майна і транспортних засобів у рамках забезпечення вищезгаданого позову про захист чести, гідності та ділової репутації В.МЕДВЕДЧУКА.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня колишній міністр палива і енергетики, народний депутат Ю.БОЙКО висловив думку, що справжньою причиною зриву українсько-російських газових переговорів стало лобіювання прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО інтересів комерційної структури FKRtt Universal Swissland, фактичними власниками якої є В.МЕДВЕДЧУК та Ігор БАКАЙ.