Тимошенко каже, що РосУкрЕнерго замінили Нацбанком

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Національний банк України 20 січня ц.р. ухвалив рішення про виділення кредиту банку «Надра» у розмірі 3 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

“У той час, коли двічі у Верховній Раді розглядалося питання про діяльність Нацбанку, Національний банк знову вчора ухвалив рішення про виділення 3 млрд. грн. банку «Надра» - пану ФІРТАШУ. Я хочу поцікавитися, якої межі досягатиме корупція, зловживання, лобізм? До якої межі триватиме зневага всіма правилами і нормами поведінки?”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр повідомила, що НБУ ухвалив рішення про рефінансування тільки одного банку. «По суті, «РосУкрЕнерго» заміщено Національним банком», - вважає вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд має намір звернутися до суду з позовом про незаконне рефінансування банку «Надра». «Ми добиватимемося, щоб суд ухвалив рішення про заборону перерахування Нацбанком незаконних коштів на рефінансування банку «Надра», - повідомила прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року Ю.ТИМОШЕНКО обвинуватила банк "Надра" у спекуляціях, які привели до падіння курсу гривні. Вона попросила Рахункову палату і Генеральну прокуратуру перевірити діяльність банку "Надра". На її думку, банк "Надра" був у змові з Національним банком для спекуляцій на валютному ринку. Свідоцтвом цього, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, є те, що при виділенні фінансової допомоги банкам, "Надра" одержав суму, що у багато разів перевищує фінансову допомогу іншим банкам.

Як сказала тоді Ю.ТИМОШЕНКО, за банком «Надра» «сьогодні стоять ФІРТАШ і Секретаріат Президента».

У відповідь на звинувачення Ю.ТИМОШЕНКО бізнесмен і співвласник "РосУкрЕнерго" Дмитро ФІРТАШ заявив, що подасть до британського суду на прем`єр-міністра.

У листопаді 2008 року компанія "Group DF" Д.ФІРТАША заявила, що підписала угоду про придбання контрольного пакету акцій банку "Надра".

У той же час, 16 січня ц.р. Д.ФІРТАШ заявив, що на сьогодні юридично не є власником банку «Надра». «Банк «Надра» мною ще не куплений», - сказав Д.ФІРТАШ. Він уточнив, що на 24 січня призначені збори акціонерів банку, на яких і ухвалюватиметься рішення про входження його до складу акціонерів. Д.ФІРТАШ додав, що, крім того, повинна бути проведена аудиторська перевірка банку. «Аудит проводитиметься до травня. І лише в травні я фізично можу зайти в банк», - сказав він.