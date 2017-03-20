Порошенко скликав лідерів фракцій через ситуацію із МВФ

Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з керівниками парламентських фракцій і депутатських груп.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч Порошенко призначив, підтримуючи пропозицію голови Верховної Ради Андрія Парубія, який запропонував провести короткі консультації на початку сесійного тижня.

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«Нам треба обмінятися думками щодо поточної ситуації, яка склалася в країні і яка виникла у світі у зв’язку з відповідною реакцією Міжнародного валютного фонду, Європейської комісії. Думаю, було б корисно провести відповідні консультації», - сказав президент.

Глава держави висловив сподівання, що зустріч сприятиме стабілізації ситуації.

«Переконаний в тому, що на сьогоднішній день є можливості реалізувати той потенціал під час цього сесійного тижня, який дозволить нам стабілізувати ситуацію», - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, заплановане на 20 березня засідання МВФ з приводу виділення Україні чергового траншу в розмірі 1 млрд дол. перенесено на невизначений термін.

За інформацією Мінфіну, перенесення засідання Ради директорів МВФ стосовно України зумовлено необхідністю уточнення макроекономічних показників через введення торгової блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки і оборони.

Президент України, виступаючи сьогодні на Раді регіонального розвитку, заявив, що Міжнародний валютний фонд відклав засідання Ради директорів з українського питання, але українське керівництво проведе переговори з Фондом для якнайшвидшого отримання траншу в 1 млрд доларів.

При цьому глава держави наголосив, що причиною відтермінування стали наслідки блокади торгівлі з окупованими регіонами.

За словами Порошенка, Україна переконала МВФ у необхідності пенсійної реформи без підвищення пенсійного віку.

Нагадаємо, Україна отримує другий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 млн євро без будь-яких додаткових умов.