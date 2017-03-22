Антикорупційний комітет рекомендує ВР ухвалити закон щодо звільнення військових від е-декларування

Антикорупційний Комітет рекомендує ВР ухвалити в цілому закон щодо звільнення військовослужбовців від е-декларування Про це повідомив народний депутат України фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Олег Барна, передає прес-служба БПП.

За його словами, Комітет з питань запобігання та протидії корупції одноголосно вирішив рекомендувати ВР прийняти в цілому проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про запобігання корупції » (реєстр. № 6172, суб’єкт права законодавчої ініціативи – президент України – ред.).

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Олег Барна відзначив, що завтра в парламенті буде проголосоване відповідне питання.

«Наші військові зараз перебувають в зоні АТО і в них немає часу на те, щоб подавати електронні декларації. Збір і підготовка документів, необхідних для заповнення декларації, потребує значного часу та особистої присутності військовослужбовця. Ми не можемо допустити того, щоб українські кордони не було кому захищати. Тому Комітет просить ВР звільнити від е-декларування військових», – відзначив Барна.

Як повідомляв УНІАН раніше, у НАЗК вважають, що у 2017 році кількість суб'єктів електронного декларування зросте на понад 700 тисяч осіб. Зазначається, що за перший місяць 2017 року у системі електронних декларацій зареєструвалося 50 782 нові суб’єкти декларування. Зараз разом із тими, хто вже був зареєстрований у 2016 році, кількість суб’єктів декларування складає 183 675 декларантів.