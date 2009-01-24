Симоненку світить кримінальна відповідальність?

Лідера Комуністичної партії України Петра СИМОНЕНКА можуть притягти до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду.

Як повідомили УНІАН у Печерському районному суді Києва, КПУ досі не виконала рішення Печерського райсуду, яким її було зобов’язано спростувати на своєму інтернет-сайті недостовірну інформацію щодо причетності родини Президента України до газових оборудок. Відтак, відділ державної виконавчої служби Подільського райуправління юстиції міста Києва наклав штраф на КПУ за невиконання судового рішення без поважних причин.

Відповідно до вимог статті 87 закону України «Про виконавче впровадження», при подальшому невиконанні рішення суду держвиконавець «порушує клопотання перед судом про кримінальну відповідальність боржника відповідно до закону».

Як повідомляв УНІАН, у травні 2008 року Печерський районний суд Києва повністю задовольнив позов народного депутата Петра ЮЩЕНКА до народного депутата, лідера Комуністичної партії Петра СИМОНЕНКА та КПУ про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

Суд зобов`язав П.СИМОНЕНКА та Компартію України не пізніше місяця з дня набуття рішенням суду законної чинності спростувати на сайті КПУ низку оприлюднених прес-службою публікацій щодо причетності членів родини Президента до спільного підприємства «УкрГаз-Енерго» та інших компаній, що працюють на газовому ринку.

На початку цього року лідер комуністів П.СИМОНЕНКО заявив, що Компартія наполягатиме, щоб до порядку денного парламенту 13 січня було внесено питання відсторонення від виконання обов`язків Президента В.ЮЩЕНКА. Також комуністи пропонували розглянути питання про "кримінальну відповідальність ЮЩЕНКА та його бізнес-сім’ї за спекулятивні махінації на газовому ринку та зловживання посадою Президента з метою отримання надприбутків".

13 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО категорично відкинув звинувачення у причетності його самого та його родини до газових оборудок.